Первый «Метеор» с туристами прибыл в Ульяновск из Казани

Фото: realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

В ульяновской речной порт прибыл «Метеор-2020», стартовавший сегодня из Казани. На нем приплыли 45 туристов, сообщает корреспондент «Реального времени».

Это первый тур из Казани в Ульяновск на пассажирском судне «Метеор-2020». Скоростное судно причалило в порту впервые за 19 лет.

Также в область сегодня приехала делегация из Татарстана с рабочим визитом.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

О планах восстановить межрегиональные перевозки по Волге «Реальное время» писало еще год назад. Как говорил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, «Метеор» должен был отправиться из Татарстана летом 2024 года.

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Айрат Назипов