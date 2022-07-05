Перевозки по Волге из Ульяновска в Татарстан планируют восстановить в 2024 году

В Ульяновске планируют восстановить межрегиональные перевозки по Волге в 2024 году — первый «Метеор» должен отправиться в Самарскую область и Татарстан летом 2024 года, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на выставке «Иннопром».



По его словам, перевозки планируют осуществлять на «Метеорах», которые выпускаются в Нижнем Новгороде. Предварительные договоренности о заказах этих судов достигнуты.

Русских добавил, что для Ульяновской области восстановление межрегиональных перевозок — один из приоритетов:

— Наличие реки Волги, естественно, предполагает сообщение, даже в древние времена там были основные транспортные пути. К сожалению, в 1990-е годы инфраструктура была разрушена, сейчас самое время ее восстановить. Вопрос стоит в восстановлении инфраструктуры, причальных стенок, ну и, конечно же, в комфортабельных судах, — приводит ТАСС слова губернатора.

Фото: wikimedia.org / Wesalius

По инициативе Татарстана формируется АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания», и Самарская область может не войти в состав учредителей. По данным источников «Реального времени», нежелание региона входить в межрегиональный «речной альянс» связано с идеей создания собственной судоходной компании. Подробнее — в материале интернет-газеты.



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Маргарита Головатенко