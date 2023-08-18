Программа «Наш двор» в Казани выполнена на 84,3%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

План республиканской программы «Наш двор» на 2023 год выполнен в Казани на сегодняшний день на 84,3%. Об этом сообщили в мэрии города.

Работы по программе завершили на территории 169 домов. В этом году она должна охватить 268 многоэтажек.

В частности, закончены работы по благоустройству двора многоквартирных домов №№15, 17 и 19 по ул.Фрунзе в Кировском районе Казани. В них проживает 1 156 горожан.

realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

В целом в столице Татарстана за три года по программе «Наш двор» благоустроили территории более 1,3 тысячи многоквартирных домов, из которых 466 — в 2022 году. Во дворах установили 2,9 тысячи светодиодных светильников с опорами и 2 тысячи МАФов, организовали 5 тысяч машино-мест.

Напомним, всего в 2023 году в Татарстане благоустроят 967 дворовых территорий. На работы потратят 9 млрд рублей. Из этой суммы 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы.



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Татьяна Демина