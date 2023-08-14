Форум молодых дипломатов в Казани может стать рекордным по количеству участников

Количество участников на VI Глобальном форуме молодых дипломатов, который пройдет в Казани в этом году, может стать рекордным, сообщил председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков.



— Если в прошлом году у нас было более 120 участников из 44 стран, то на сегодняшний день за неделю до начала мероприятия у нас уже зарегистрированы порядка 100 с небольшим делегатов, и уже мы подбираемся к 40 странам. Вполне возможно, что цифры прошлого года будут преодолены, и мы поставим своеобразный рекорд по участию, — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в этом году, как и в прошлом, участниками являются коллеги из дружественных России стран.

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Маргарита Головатенко