Замначальника управления прокуратуры Татарстана Андрея Кропотова похоронят 19 августа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Похороны заместителя начальника управления прокуратуры Татарстана состоятся на казанском кладбище «Курган» 19 августа. Там же в 11.00 пройдет гражданская панихида, сообщает старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

От здания прокуратуры на улице Кремлевской будет организован трансфер до похоронного комплекса. Отправка — в 9.30.



realnoevremya.ru (архив)

Андрей Кропотов ушел из жизни накануне. Ему было 57 лет. Начал трудовую деятельность в 1987 году с должности стажера помощника прокурора Советского, а затем Зареченского районов Тулы. В дальнейшем занимал должности следователя и старшего следователя Привокзального района Тулы, старшего следователя Нижнекамского городской прокуратуры Татарской АССР, помощника Нижнекамского городского прокурора Татарстана, заместителя Нижнекамского городского прокурора, старшего следователя, следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры, старшего прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры республики.

С сентября 2021 года назначен заместителем начальника уголовно-судебного управления прокуратуры региона — начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной стадии уголовного судопроизводства.

Андрей Кропотов — почетный работник прокуратуры России и заслуженный юрист Татарстана. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», ведомственным знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко, медалью «300 лет прокуратуре России», медалью «За доблестный труд».



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Айрат Назипов