Скоропостижно скончался замначальника уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Андрей Кропотов

Сегодня на 58-м году жизни скоропостижно ушел из жизни заместитель начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана — начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной стадии уголовного судопроизводства, старший советник юстиции Андрей Кропотов, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Андрей Кропотов родился 5 ноября 1965 года. В 1987 году начал с должности стажера помощника прокурора Советского, а затем Зареченского районов Тулы. В дальнейшем занимал должности следователя и старшего следователя Привокзального района Тулы, старшего следователя Нижнекамского городской прокуратуры Татарской АССР, помощника Нижнекамского городского прокурора Татарстана, заместителя Нижнекамского городского прокурора РТ, старшего следователя, следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ, старшего прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры РТ.

С сентября 2021 года назначен заместителем начальника уголовно-судебного управления прокуратуры региона — начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной стадии уголовного судопроизводства.

Андрей Кропотов — почетный работник прокуратуры России и заслуженный юрист Татарстана. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», ведомственным знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко, медалью «300 лет прокуратуре России», медалью «За доблестный труд».

— Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Мы разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Светлая память об Андрее Германовиче навсегда сохранится в наших сердцах, — сказано в сообщении.

О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

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Маргарита Головатенко