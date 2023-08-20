Индекс стоимости жизни в Казани оказался меньше, чем в девяти столичных городах ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Индекс стоимости жизни в Казани в 2022 году составил 0,9. Он оказался меньше, чем в девяти других городах-столицах и административных центрах регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Так, например, в Оренбурге и Саратове индекс стоимости жизни в прошлом году составил 0,91, в Кирове — 0,92, в Уфе — 0,93, в Ульяновске — 0,94, в Ижевске — 0,95, в Самаре — 0,96, в Нижнем Новгороде — 0,98, в Перми — 1,05. Меньше, чем в столице Татарстана, показатель оказался в Йошкар-Оле (0,86), в Саранске (0,85), в Чебоксарах и Пензе (0,89).

По России индекс стоимости жизни принят за единицу. В Москве показатель в прошлом году составил 1,25.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Индекс стоимости жизни — это показатель, измеряющий относительную стоимость набора товаров и услуг в отдельных городах по сравнению с ее среднероссийским значением. Результат помогает рассчитывать, насколько дороже или дешевле обходится один и тот же набор товаров и услуг с едиными объемами их потребления в городах России, т.е. позволяет измерить соотношение стоимости жизни в них с ее среднероссийским значением, пояснили в Росстате.

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Татьяна Демина