В Казани водитель-курьер может зарабатывать до 110 тысяч рублей

Зарплатный максимум для водителя-курьера в торговых компаниях Казани достигает 110 тысяч рублей. Однако на такой доход могут рассчитывать водители со стажем от 1 года и опытом работы с большим количеством доставок.

Средняя же зарплата такого специалиста в городе составляет 60 тыс. рублей.

В Москве же максимальная зарплата водителя-курьера составляет 175 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 140 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Говоря о Казани, минимальный заработок таких специалистов от 33 до 40 тысяч рублей. Чем больше у работодателя требований и предъявляемых обязанностей, тем выше и предлагаемая зарплата.

Самые распространенные требования — это наличие прав категории «В», вождение от 1 года, знание города, отсутствие факта лишения водительских прав и опыт работы в службах доставки.



Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой мужчина (в 87% резюме) в возрасте 40 лет, имеющий среднее профессиональное образование (65%).



В Татарстане самыми востребованными специалистами стали водители, инженеры, врачи, уборщики и контролеры, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по республике.



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Илина Хакимова