В Менделеевске утонул 8-летний мальчик — прокуратура организовала проверку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

8-летний мальчик утонул в реке Тойма в Менделеевске, прокуратура начала проверку, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По предварительным данным, мальчик купался с друзьями в необорудованном для купания месте. В какой-то момент он начал тонуть. Друг попытался спасти его, но не смог удержать на поверхности воды. Позднее тело ребенка обнаружили спасатели.

Мальчик рос в полной семье, в школе характеризовался положительно. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Менделеевского района Рамиль Зайнутдинов. Проводится проверка на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности граждан на водоемах.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение об утонувшем мальчике вблизи СНТ «Дружба» поступило 17 августа, в 14.28. Тело извлекли в 16.35 в двух метрах от берега с глубины 1,7 метра и передали сотрудникам правоохранительных органов.

С начала 2023 года происшествий на этом месте зарегистрировано не было. Причина происшествия — несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

С начала купального сезона по 16 августа в Татарстане произошло 58 происшествий на воде. Погибли 49 человек, в том числе пять детей. Спасены 29 человек, в том числе девять детей.

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Маргарита Головатенко