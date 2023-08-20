Татарстан вошел в число регионов с наибольшими темпами роста числа раскрытых преступлений прошлых лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане количество раскрытых за январь — июль 2023 года преступлений прошлых лет оказалось на 33,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Республика вошла в число регионов с наибольшими темпами роста, следует из данных МВД России.

Лидером по приросту числа раскрытых преступлений прошлых лет стала Томская область. Их оказалось на 51,7% больше, чем в январе — июле 2022 года.

В лидерах также Алтай (+51,1%), Хакасия (+41,5%), Пермский край (+36,3%), Ставропольский край (+34,7%), Ленинградская область (+33,7%). Татарстан находится на 7-м месте. Следом идут Тверская область (+32,2%), Тульская область (+27,2%) и Санкт-Петербург (+27,1%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — июль 2023 года в Татарстане зарегистрировали 32 410 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го их количество выросло на 3%.

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Татьяна Демина