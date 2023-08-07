План реконструкции Горьковского шоссе в Казани на 2023 год выполнен на 55%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани план реконструкции Горьковского шоссе на 2023 год выполнен на 55%. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

На сегодняшний день рабочие монтируют шумозащитные экраны в районе СК «Олимпиец». Их установят до ул. Осиновской. Также ведутся бетонные работы на подпорных стенах разворотной петли, строятся местные проезды.

Рабочие уже уложили третью полосу трассы от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец», отремонтировали существующее покрытие от «Факела» до ул. Осиновской, построили тоннельные части разворотных петель около перекрестков улиц Фрунзе и Болотникова, Восстания и Болотникова, СК «Олимпиец», ул. Залесной. Готовы тоннельные части подземных пешеходных переходов возле СК «Олимпиец», лагеря «Солнечный» и ул. Залесной.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На других участках Горьковского шоссе устраивают фундаменты и опоры надземных пешеходных переходов, разворотных петель в одном уровне.

Напомним, Горьковское шоссе в Казани расширят до шести полос. Ширина каждой из них составит 3,5 метра. Расчетная скорость движения по дороге — 70 км/час. Вдоль Горьковского шоссе появится велодорожка шириной 1,5 метра.



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Татьяна Демина