В Лениногорском районе Татарстана создали Совет ветеранов спорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При Управлении по делам молодежи, спорту и туризму Лениногорского района Татарстана создали Совет ветеранов спорта. Его учредили в целях пропаганды здорового образа жизни и спортивного развития среди лиц среднего, пожилого и старшего возрастов.

Совет ветеранов спорта станет консультативным органом. В его состав войдут председатель, секретарь и еще четыре человека. В совет их включат по ходатайству спортивных учреждений, общественных организаций и объединений Лениногорского района.

Заниматься Совет ветеранов будет подготовкой предложений и рекомендаций Управлению по делам молодежи, спорту и туризму по организации коммуникации и контролю над проведением районных спортивных соревнований. Он также будет оказывать содействие при организации и проведении физкультурных мероприятий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Состав Совета ветеранов спорта изберут на его первом заседании. Затем его члены путем открытого голосования выберут председателя.

Напомним, в Казани для пожилых граждан впервые проведут «Игры долголетия». Для них в октябре организуют соревнования в разных видах спорта.



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Татьяна Демина