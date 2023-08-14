Казанские «Игры долголетия» пройдут в октябре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Игры долголетия», появление которых власти Казани анонсировали в прошлом месяце, презентуют в День жизнелюба и организуют в октябре. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

— В начале октября для ветеранов спорта и любителей пройдут Игры долголетия «Жизнелюб». Казанцы пожилого возраста будут соревноваться в разных видах спорта — это и плавание, и настольный теннис, скандинавская ходьба, и так далее, — сообщила она.

День жизнелюба в столице Татарстана запланирован на среду, 23 августа. Его проведут в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с инициативой провести в Казани «Игры долголетия» выступил мэр города Ильсур Метшин в начале июля этого года. Он заявил, что более половины жителей столицы Татарстана ежедневно активно занимаются спортом и предложил увеличить количество приверженцев занятий физкультурой:



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Татьяна Демина