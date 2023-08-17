В России осенью строительство загородных домов может подорожать на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К октябрю в России на 20% может увеличиться стоимость строительства загородных домов. Такой прогноз «Газете.Ru» предоставили в строительной компании «Дачный Сезон».

По данным организации, на данный момент уже увеличиваются цены на материалы, использующиеся при строительстве загородных домов. Так, цены на древесину в августе выросли на 3,5—5% в годовом выражении, металлических изделий — на 2%, а цемента — на 5,9%. Аналитики связывают такую тенденцию с сокращением запасов стройматериалов у российских застройщиков, повышением стоимости сырья и энергии на фоне колебаний курса рубля, а также ростом спроса на рынке.

realnoevremya.ru/Илья Репин

— Сейчас по сравнению с показателями за прошлый год возведение домов из блока выросло на 30%, а из дерева — на 17%. Если курс зафиксируется на отметке в 95 рублей за доллар, можем ожидать, что к октябрю цены вырастут еще больше, примерно на 20% к текущим показателям, — заявил креативный директор СК «Дачный Сезон» Тимур Дасаев.

Напомним, аналитик прогнозирует, что в России возможен всплеск покупательской активности на рынке жилья. Это связано с тем, что ключевые процентные ставки были повышены впервые за много лет.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева