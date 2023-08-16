В Казани подготовят проект по ремонту дороги в поселке Салмачи за 1,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани разработают документацию по капитальному ремонту дороги в поселке Салмачи за 1,6 млн рублей. Изучив тендер, «Реальное время» выяснило, что работы нужно провести от улицы 5-я Зеленая, д.52а, до границы Приволжского района города.

Подрядчик должен выполнить проектно-изыскательские работы в соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации. Он должен предоставить заказчику варианты плана и продольного профиля дороги, принятую конструкцию дорожной одежды, проектные решения, транспортную схему поставки конструкций и строительных материалов, а также расшифровку затрат по сводной смете на работы.

Протяженность дороги составляет 1,2 км. Управиться исполнитель должен до 20 октября нынешнего года. Работу будет принимать ГКУ «Главтатдортранс».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом году в поселке Салмачи отремонтировали участок улицы Центральной протяженностью 3,5 км. Ремонт проводили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость ремонта превысила 249 млн рублей.

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Айрат Назипов