В Лениногорске спроектируют границы лесных земель в целях строительства освещенной лыжероллерной трассы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Министерству лесного хозяйства Татарстана поручили организовать проектирование границ земель на территории Лениногорского лесничества, на которых располагаются леса, расположенные в лесопарковых зонах. Работу выполнят в целях строительства в Лениногорске освещенной лыжероллерной трассы.

— Принять предложение Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан о подготовке документации по проектированию границ земель на территории Лениногорского лесничества, на которых располагаются леса, указанные в пункте 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации (леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, используемые в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной функций и эстетической ценности природных ландшафтов, — прим. ред.), — говорится в распоряжении Кабмина региона.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Готовую проектную документацию Министерство лесного хозяйства Татарстана предоставит для утверждения в правительство республики.

Напомним, лыжероллерная трасса представляет собой заасфальтированный участок с перепадами высот. Он предназначен для катания на лыжах, роликовых коньках и велосипедах. Их используют, в частности, для проведения игр по биатлону.

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Татьяна Демина