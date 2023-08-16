Hugo Boss может продать оставшиеся магазины в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Немецкий концерн Hugo Boss допустил продажу оставшихся магазинов в России и сосредоточиться на оптовых поставках. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу производителя одежды.

— Компания пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна, — говорится в материале.

В марте 2022 года Hugo Boss AG объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

История компании берет свое начало в 1923 году. Тогда Хуго Фердинанд Босс основал в Метцингене небольшую швейную фабрику по производству рабочей и спортивной одежды. За 100 лет компания обрела огромную популярность во всем мире.

Многие зарубежные бренды покинули российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. По подсчетам ученых из университета Санкт-Галлена, решение уйти из России приняли менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7.

В мае сообщалось, что более 500 иностранных компаний приостановили свою деятельность в России и примерно такое же количество фирм полностью закрыли бизнес в стране.



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Айрат Назипов