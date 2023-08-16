Гастрофестиваль на озере Лебяжьем в Казани подешевел почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году организация и проведение гастрономического фестиваля в лесопарковой зоне озера Лебяжье обойдется бюджету Казани в 4,5 млн рублей. Сумма контракта оказалась на 21%, или почти на 1,2 млн рублей меньше начальной цены, подсчитало «Реальное время».



На подписание контракта было пять претендентов, один из которых, предложив за свои услуги 5,1 млн рублей, отозвал свою заявку. Контракт в итоге заключили с казанским ООО «Дирекция культурных и социальных проектов».

По контракту, компания должна установить на территории лесопарка сцену, 50 пуфов, 30 деревянных скамеек и 28 мобильных туалетных кабин, привлечь волонтеров, карету скорой медицинской помощи, фотографов и видеографов. В ее обязанности входит также подготовка образовательной площадки, на которой выступят спикеры, компетентные в области гастрономии, реализовавшие крупные, успешные проекты.

На фестивале требуется организовать выставку самозанятых и крестьянских (фермерских) хозяйств, фудкорт, водное шоу, фотозону и подготовить специальную площадку для развлечения детей. Перед мероприятием в лесопарке необходимо провести дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию территории.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, начальная цена контракта на организацию и проведение гастрономического фестиваля на Лебяжьем составляла 5,7 млн рублей. Программа мероприятия включает соревнования среди поваров и рестораторов.

Фестиваль запланирован на 26 августа. Ожидается, что в нем примет участие как минимум 20 тысяч человек.



Гастрономический фестиваль на озере Лебяжье проходил в Казани и в 2022 году. На мероприятии установили рекорд по приготовлению 1000 кыстыбый за 10 минут.



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Татьяна Демина