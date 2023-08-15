Гастрофестиваль на озере Лебяжьем в Казани пройдет 26 августа

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Гастрономический фестиваль на озере Лебяжьем в Казани пройдет 26 августа. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.



На одной площадке свою продукцию представят предприниматели, фермеры, самозанятые, кафе и рестораны.

Как писало «Реальное время», на организацию гастрофестиваля из городского бюджета готовы были выделить 5,7 млн рублей. На территории лесопарка установят сцену, 50 пуфов, 30 деревянных скамеек и 28 мобильных туалетных кабин.

К работе на фестивале привлекут волонтеров, карету скорой медицинской помощи, фотографов и видеографов. Проектом контракта также предусмотрено предоставление пяти автобусов для транспортного обслуживания. Вместимость каждого из них должна составлять от 45 до 100 человек.



Гастрономический фестиваль на озере Лебяжье проходил в Казани и в 2022 году. На мероприятии установили рекорд по приготовлению 1000 кыстыбый за 10 минут.



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Айрат Назипов