Каждый пятый родитель тратит от 10 до 20 тысяч рублей на подготовку ребенка к ЕГЭ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство российских родителей помогают своему ребенку подготовиться к ЕГЭ, выделяя на это деньги. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее решение.

До 10 тысяч рублей на эти цели тратит 41% россиян. 19% готовы направить от 10 до 20 тысяч рублей, а 16% — свыше 20 тысяч рублей. При этом 19% считают, что их дети не нуждаются в дополнительных занятиях, а 5% просто не готовы тратить деньги на репетиторов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также отмечается, что заранее деньги на вуз начинают копить 60% родителей, 36% — откладывают время от времени, а 24% — регулярно. Около 40% не задумываются о накоплениях на высшее образование ребенка.

Напомним, как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана, неделю назад в республике 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.



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Елизавета Пуншева