За семь месяцев рынок автомобилей с пробегом в России вырос на 25,5%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За первые семь месяцев нынешнего года в России купили 3,2 млн легковых машин с пробегом. Это на 25,5% больше, чем в январе — июле 2022 года, информирует агентство «Автостат».

По итогам июля россияне стали обладателями почти 512 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это на 18,9% превосходит показатель июля прошлого года.

Также эксперты агентства отмечают, что уже третий месяц подряд объем вторичного рынка составляет более 500 тысяч единиц.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в России за год рынок новых автомобилей просел на 60%. Поставки машин зарубежного производства резко прекратились прошлой весной.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов