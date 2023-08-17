«Летай» ускорил мобильный интернет к началу хоккейного сезона и учебного года

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru ПАО «Таттелеком»

В июле «Летай» построил и модернизировал 26 базовых станций (БС) в Татарстане. В результате покрытие сети 4G расширилось для жителей 20 сел и городов.

В преддверии старта хоккейного сезона оператор сделал подарок болельщикам «Ак Барса», установив новую базовую станцию в ледовом дворце «Татнефть Арена». Это даст возможность еще быстрее публиковать в соцсетях сториз, рилсы и фотографии с матчей любимой команды. Ускорили интернет и для посетителей аквапарка «Барионикс», куда круглый год приезжают туристы, семьи с детьми со всей республики.

Не забыли и о студентах: к началу учебного года запустили базовую станцию нового диапазона на территории одного из корпусов КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева по ул. Четаева.

Жильцы многоквартирных домов в казанском микрорайоне «Азино-1» и на Московском проспекте в Набережных Челнах пользуются связью «Летай» на новых скоростях. Суммарно в этих городах емкость расширена на трех точках доступа к сети. В прошлом месяце мобильный интернет от «Летай» появился в пяти отдаленных населенных пунктах республики. Кроме того, увеличили емкость базовых станций в Альметьевском, Азнакаевском, Лениногорском, Сармановском и Кукморском районах, построили новые БС в селе Апазово в Арском районе и деревне Бурнак в Балтасинском районе. Это позволило увеличить скорость передачи данных для местных жителей в 1,5—2 раза.

Кроме того, «Летай» установил передвижную базовую станцию в зоне проведения Всероссийской Спасской ярмарки, которая прошла в Елабуге с 4 по 6 августа. Коммуникации оператора в период проведения мероприятия были доступны для 255 тыс. гостей и участников из России и ближнего зарубежья.



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