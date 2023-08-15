Спортсменов-стрелков чествовали в казанском Кремле

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

15 августа в одном из административных зданий казанского Кремля принимали представителей Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан.

Руководитель администрации Раиса Республики Татарстан, председатель Попечительского совета Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан Асгат Сафаров встретился со спортсменами и тренерами, наиболее успешно выступившими на соревнованиях спортивного сезона 2023 года: чемпионате и первенстве России по стендовой стрельбе, II Играх стран СНГ по пулевой стрельбе.

В своем приветственном слове Асгат Сафаров отметил символичность стрелковых побед в год 100-летия ФСО «Динамо».

предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

«Татарстанцы показывают отличные результаты! — сказал он. — По итогам первой половины года в копилке Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан — 49 медалей: 32 медали, в том числе 11 золотых, завоевали представители стендовой стрельбы, 17 медалей, в том числе 9 золотых, завоевали представители пулевой стрельбы. Это вызывает уважение у специалистов и зависть в других стрелковых регионах страны».

«Наши стендовики выиграли три самых значимых старта сезона — юниорский и юношеский чемпионаты России, чемпионат России среди взрослых по стендовой стрельбе, — продолжил Асгат Сафаров. — Отмечу победу в личном зачете продолжателя славной спортивной династии Сергея Демина в ските, а не далее как два дня назад татарстанские пулевики Айгуль Хабибуллина и Евгений Потапов вернулись из Минска, где проходили II Игры стран СНГ — в активе 7 медалей, больше половины из которых высшего достоинства!»

По ходу сезона норматив мастера спорта международного класса выполнили 2 спортсмена, норматив мастер спорта выполнили 2 спортсмена, что является показателем качественной работы тренеров и всего коллектива РСШОР и Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан.

предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

По словам председателя Попечительского совета Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан, спортивные успехи стрелков были бы невозможны без всеобъемлющей поддержки Раиса Республики Татарстан, участия глав муниципалитетов и спонсоров.

«Генеральным партнером Федерации является компания FLAMAX, и мы благодарим генерального директора Фиргата Зиганшина за поддержку!» — подчеркнул Асгат Сафаров.

В рамках торжественной части спортсмены и тренеры получили ведомственные награды и Благодарности Раиса Республики Татарстан, а руководство Федерации — президент Сергей Демин, вице-президенты Фиргат Зиганшин и Николай Васюхин — были награждены юбилейной медалью «100 лет ФСО «ДИНАМО».

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