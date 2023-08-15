Прокуратура Бугульмы проверяет информацию о травмировании мальчика на детской площадке

Прокуратура Бугульмы проверяет информацию о травмировании ребенка на детской площадке. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Надзорное ведомство даст правовую оценку работе организации, ответственной за содержание и безопасную эксплуатацию игрового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — рассказал он.

В соцсетях появилась информация, что на 8-летнего мальчика упала железная конструкция. Он получил травмы средней степени тяжести. Инцидент произошел еще 5 августа.

В мае в Татарстане возбуждали уголовное дело по факту падения футбольных ворот на ребенка. 4 мая на территории школы в селе Дубъязы Высокогорского района в результате падения футбольных ворот получил травмы 11-летний мальчик.

В апреле в одном из сел Сармановского района Татарстана на девочку упал турник. Инцидент произошел на детской площадке.

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Айрат Назипов