Жители Лаишево жалуются на переполненные автобусы

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ГТРК "Татарстан"

Жители Лаишево жалуются на переполненные автобусы. Ехать стоя приходится по 1,5 часа, сообщает ГТРК «Татарстан».

В летний сезон к жителям Лаишево прибавляются и туристы. Если не купить билеты заранее или онлайн, добраться до точки назначения получится только стоя. При этом рейсы ходят каждые 2 часа с 6 утра.

— Если брать билеты у автобуса, всегда их можно взять, но ты будешь ехать стоя, а вот сейчас мы из Казани в Лаишево едем, можно взять билеты онлайн, как мы это сделали А когда уже выезжаешь из Лаишево, то онлайн, к сожалению, нельзя, потому что автовокзал там не работает, приходится приходить заранее, и чем раньше пришел, то лучшие места выбрал, — рассказал один из пассажиров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Минтрансе Татарстана заявили, что о таком высоком пассажиропотоке знают. На данный момент маршрут изучается детально.

— Вопрос организации пассажирских перевозок по маршруту Казань — Лаишево анализируется. Результаты будут учтены при дальнейшем формировании маршрутной сети, — подчеркнули в министерстве.

Напомним, перевозчики Казани обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать с наступлением осени время поездок на общественном транспорте в связи с возможной задержкой автобусов по техническим причинам.

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Елизавета Пуншева