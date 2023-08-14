ВТБ: мошенники получают доступ к онлайн-банку через предложения о замене социальных карт

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ВТБ предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками органов социальной поддержки и предлагают клиентам банков обновить их действующую социальную карту. Получив согласие, мошенники просят указать мобильный номер для заказа карты, присылают на него СМС с кодом, выманивают его и получают доступ к онлайн-банку для вывода денег.



Клиент банка передает злоумышленникам информацию для входа в банковское приложение/интернет-банк и СМС-коды для подтверждения переводов.

Как отметил начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин, социальная инженерия — наиболее популярный метод мошенничества, на который приходится 90% атак. «Легенды» таких звонков могут меняться, но неизменным остается стремление завладеть персональными данными, многочисленными кодами из СМС или паролями:

— Обычно от таких звонков страдают клиенты старшего поколения, поэтому, чтобы обезопасить себя от таких угроз, необходимо всегда проверять поступающую от незнакомых лиц информацию и никому не сообщать конфиденциальные данные по телефону… мы просим внимательно читать текст СМС — в нем всегда содержатся детали и назначение проводимой операции. Если видите СМС от банка, перезванивайте самостоятельно в банк, перепроверяйте информацию в контакт-центре или офисе — это поможет сохранить ваши средства, — отметил Ревякин.

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Маргарита Головатенко