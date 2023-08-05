В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели электрика в котельной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этот четверг в Казани на территории котельной «Азино» по улице Родины было обнаружено тело 49-летнего рабочего с признаками поражения электротоком. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий, мужчина, работавший электриком, производил замену проводов. При этом он повредил изоляцию кабеля стремянкой, после чего задел находившийся под напряжением провод. В результате полученного удара электротоком он скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом месяце сообщалось, что в селе Нижняя Ушма Балтасинского района Татарстана 17-летняя работница кирпичного завода получила травмы, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.



Следствие установило, что девушку травмировал конвейер, когда она укладывала кирпич. Девушка получила тяжелую травму.

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Максим Кокунин