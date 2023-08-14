В Набережных Челнах создадут защитные сооружения гражданской обороны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов подписал постановление о создании убежищ в автограде и поддержании их в состоянии готовности. Об этом сообщает chelny-biz.ru со ссылкой на документ.

Уточняется, что руководителям организаций, у которых есть объекты гражданской обороны, рекомендовали обеспечить их сохранность и надежную работу инженерных систем, а управляющим компаниям и ТСЖ — для укрытия населения в период мобилизации и в военное время приспосабливать заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

В документе сказано, что создание убежищ в период мобилизации и в военное время осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения. Их обустраивают за счет приспособления подходящих существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий.

realnoevremya.ru (архив)

Для поддержания убежищ в готовности в организациях создаются группы по их обслуживанию. При этом необходимо обеспечить сохранность защитных свойств, герметизации и гидроизоляции, инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения. Также необходимо проводить ежегодные и специальные оценки состояния убежищ. Комплексную оценку — раз в три года.

Два месяца назад в Набережных Челнах количество сборных эвакуационных пунктов увеличили до 111. СЭП создаются на случай чрезвычайных ситуаций для сбора и учета эвакуируемого населения и организованной отправки его в безопасные районы. Они предусмотрены для размещения 4—5 тысяч человек на один пункт, располагаются в зданиях общественного назначения, вблизи пунктов посадки на транспорт.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов