Павел Дуров: функция публикации сторис в Telegram будет бесплатной

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что функция публикации сторис будет бесплатной для всех пользователей. Об этом он написал в посте, посвященном десятилетию мессенджера.

— Сегодняшнее постепенное развертывание историй для всех пользователей знаменует собой начало этого нового этапа в истории Telegram, — подчеркнул Дуров.



Напомним, ранее возможность публикации сторис была доступна только для обладателей платной подписки Telegram Premium, остальные же пользователи могли только просматривать и комментировать публикации.

Основатель мессенджера заявил, что «следующие 10 лет станут временем, когда Telegram раскроет свой истинный потенциал». По его словам, мессенджер должен «выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом».

Дуров рассказал, что за десятилетие платформе удалось набрать более 800 миллионов активных пользователей.

В мае сообщалось, что казанцы стали одними из самых активных пользователей Telegram в 2023 году. Если говорить и о других городах, то в рейтинге Казань занимает шестое место. В столице Татарстана живут 1,59% пользователей сервиса. Выше показатель только у Москвы (31,33%), Санкт-Петербурга (12,59%), Екатеринбурга (2,49%), Новосибирска (2,14%) и Краснодара (1,98%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова