Татарстанца будут судить за покушение на убийство соседа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жителя Сармановского района будут судить по обвинению в покушении на убийство соседа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, мужчины решили приготовить шашлык. Однако после употребления алкоголя произошла ссора, в ходе которой обвиняемый напал на своего соседа с кухонным ножом и нанес ему удар в область живота.

Позднее супруга обвиняемого вызвала скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где ему удалили почку.

Дело передано в суд.

Напомним, 50-летнего уроженца села Шпановка Кошкинского района Самарской области будут судить в Татарстане по делу об убийстве 28-летней давности. Самарца обвиняют по пп. «а», «е», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение другого преступления, двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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Елизавета Пуншева