Минспорта России выразило надежду на одобрение законопроекта о возвращении пива на стадионы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российское Министерство спорта надеется, что Госдума примет законопроект о возвращении продажи пива на стадионах. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Азат Кадыров.

— Эта тема [о возвращении пива на спортобъекты] в работе. Мы поддерживаем эту тему в целом. Сегодня ведется доработка соответствующего законопроекта. И мы надеемся, что при соответствующей доработке и решениях правительства и Государственной думы этот закон будет принят, — заявил он.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. В 2019 году в Госдуму внесли законопроект о возвращении напитка на стадионы. Тогда же его приняли в первом чтении.

Инициатором запуска нового законопроекта летом 2018 года стал президент Татарстана, который попросил «вернуть пиво на стадионы ради православных». Он обосновал это «заботой о православных братьях» и добавил, что в Казани за время проведения чемпионата мира по футболу было продано пива на 89 миллионов рублей и «никаких эксцессов, никаких проблем не было».

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Елизавета Пуншева