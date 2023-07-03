В вузах Казани выделено около 1,3 тысячи мест для поступления по квоте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В высших учебных заведениях Казани предусмотрено около 1,3 тысячи мест для поступления в рамках специальных квот. Такие данные на «деловом понедельнике» озвучила председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.

— В 2023 году для определенной категории поступающих на программы бакалавриата и магистратуры в рамках отдельной квоты, на которую вузами выделяется не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Герои России, лица, награжденные тремя орденами мужества, дети граждан, принимающих участие в специальной военной операции, добровольцев и мобилизованных, дети военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах. Суммарная квота на Казань составляет примерно 1 300 мест, — рассказала она.

Приемная кампания началась 20 июня. Она продлится до 1 августа. В колледжах прием документов абитуриентов стартовал с 15 июня и завершится 15 августа.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Алия Загидуллина напомнила, что в 2023 году школы Казани в общей сложности закончили 18 777 девятиклассников и одиннадцатиклассников. Они уже сдали ОГЭ и ЕГЭ и ожидают результаты последних экзаменов.

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Татьяна Демина