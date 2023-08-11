В Татарстане зампредседателя ТОС заподозрили в присвоении денег для пострадавших при пожарах семей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

47-летнюю заместителя председателя «Территориального общественного самоуправления №3» Лениногорского района Татарстана заподозрили в присвоении денег, выделенных на поддержку пострадавших от пожаров семей. Об этом сообщил помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что в 2021—2022 годах организация, в которой работала подозреваемая, получила грант на благотворительность и иные цели — на поддержку двух семей выделили 63,5 тысячи рублей. Однако до адресатов дошли лишь 8 тысяч, остальные обвиняемая присвоила.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте в присвоении и растрате обвинили заместителя председателя «Территориального общественного самоуправления №10». Как считает следствие, в 2020 году организация, в которой обвиняемая работала, стала призером республиканского конкурса на лучшее территориальное общественное самоуправление. В связи с этим ей выдали грант на благотворительность и иные цели. Зампредседателя подготовила приказ о премировании себя и председателя в общей сложности на 45 тыс. рублей.



Также она подготовила заявление от родственницы и двух знакомых, как бы от малоимущих, с просьбой о помощи в приобретении ноутбуков. От имени руководителя женщина подписала ряд фиктивных документов, на основании которых приобрела три ноутбука на более чем 89 тыс. рублей.



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Маргарита Головатенко