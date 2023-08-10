В Татарстане в храме Смоленской иконы Божией Матери прошли праздничные богослужения
Сегодня в деревне Соловцово Высокогорского района Татарстана прошли богослужения в честь праздника Смоленской иконы Божией Матери. Торжество прошло в восстанавливающемся одноименном храме, сообщает «Православие в Татарстане».
Богослужения совершил настоятель Смоленского прихода иерей Александр Ермолин. Накануне вечером он отслужил всенощное бдение в восстанавливающейся центральной части старинной церкви. Божественная литургия в самый день праздника совершалась в восстановленном Никольском приделе храма.
После службы прошел крестный ход вокруг храма. В завершение молитвенного шествия было совершено славление Царице Небесной.
— Главным подарком к престольному празднику стало единение верующих вокруг Святой Чаши. За Божественной литургией причастилось 49 человек. Для нашего сельского прихода это очень большая цифра. Сердечно благодарю диакона Артемия Масленникова и прихожан за радость совместной молитвы. Особой радостью в сердце отозвалось также совершение богослужения накануне вечером в восстанавливающейся части храма с почти 300-летней историей. Когда молишься в этом святом месте, ощущаешь себя частью этой истории. Остро чувствуется незримая связь с почившими прихожанами этого святого храма, со священниками, которые здесь служили, — подчеркнул отец Александр.
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