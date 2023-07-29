В Татарстане к отопительному сезону подготовили 74% котельных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

К новому отопительному сезону в Татарстане подготовлено 2 323 котельных, что составляет 74% от общего количества. Информацию озвучили на республиканском совещании в Доме правительства.

Готовность по объектам образования составляет 74% (2 417 объектов), здравоохранения — 77% (1 548), культуры — 75% (1 526), соцзащиты — 76% (125), спорта — 78% (189).

Паспорта готовности оформлены почти на 11 тысяч многоквартирных домов, что составляет 62% от общего количества.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Две недели назад к новому отопительному сезону в республике подготовили 1 887 котельных, что составляло 60% от общего количества.

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Айрат Назипов