В Нижнекамске утонул подросток — прокуратура организовала проверку

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Нижнекамске на Каме днем 8 августа в 2 км от базы отдыха «Вишневый сад» в необорудованном для купании месте утонул мальчик 2011 года рождения. Прокуратура города начала проверку по данному факту, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По данным прокуратуры, на Каму погибший подросток приехал с двумя одноклассниками.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Нижнекамска Руслан Минибаев. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водоемах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану на 8 августа, в республике с начала купального сезона утонули 47 человек. Из них трое — дети.

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Татьяна Демина