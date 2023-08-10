В Казани презентовали первую в мире монографию по теме каталитического подземного облагораживания нефти
В Казани презентовали первую в мире монографию по теме каталитического подземного облагораживания нефти. В ее написании участвовали ведущий приглашенный ученый КФУ из Мексики Анчита Хорхе, заведующий кафедрой КФУ, член Совета по науке и образованию при президенте России Михаил Варфоломеев, старший научный сотрудник КФУ, лауреат премии главы государства Ирек Мухаматдинов, директор Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, член-корреспондент и член президиума Антон Максимов и другие.
— Это первая в мире монография по теме каталитического подземного облагораживания нефти. Действительно, это первое в мире такое обобщение и оно посвящено такой интересной проблеме, в некотором смысле даже фантастической. Когда лет десять назад мы говорили, давайте завод по нефтепереработке поместим под землей, все смеялись, говорили: «Как? Это невозможно, под землей нет завода, не может этого быть». Но сегодня это стало явью и уже многие компании используют эту технологию для того, чтобы необратимо изменить вязкость сверхвязкой нефти, которую невозможно добывать из-под земли, — рассказал на пресс-конференции проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле Казанского федерального университета Данис Нургалиев.
Он обратил внимание, что нефть в мире занимает первое место по генерации энергии. По его словам, более 85% энергии получается из ископаемого топлива.
По его словам, в написании монографии по теме каталитического подземного облагораживания нефти участвовало «очень много авторов» — почти все наиболее крупные мировые специалисты, занимающиеся этой проблемой и добившиеся успехов в этом направлении.
Он обратил внимание, что монография по теме каталитического подземного облагораживания нефти опубликована одним из самых крупных международных издательств Wiley. В ней показана как фундаментальная составляющая, так и практическая значимость в индустрии, утверждает Анчита Хорхе.
По его словам, в главах о технологической составляющей детально рассмотрены все существующие на сегодняшний день методы добычи тяжелых нефтей.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым