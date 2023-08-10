В Казани презентовали первую в мире монографию по теме каталитического подземного облагораживания нефти

В Казани презентовали первую в мире монографию по теме каталитического подземного облагораживания нефти. В ее написании участвовали ведущий приглашенный ученый КФУ из Мексики Анчита Хорхе, заведующий кафедрой КФУ, член Совета по науке и образованию при президенте России Михаил Варфоломеев, старший научный сотрудник КФУ, лауреат премии главы государства Ирек Мухаматдинов, директор Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, член-корреспондент и член президиума Антон Максимов и другие.

— Это первая в мире монография по теме каталитического подземного облагораживания нефти. Действительно, это первое в мире такое обобщение и оно посвящено такой интересной проблеме, в некотором смысле даже фантастической. Когда лет десять назад мы говорили, давайте завод по нефтепереработке поместим под землей, все смеялись, говорили: «Как? Это невозможно, под землей нет завода, не может этого быть». Но сегодня это стало явью и уже многие компании используют эту технологию для того, чтобы необратимо изменить вязкость сверхвязкой нефти, которую невозможно добывать из-под земли, — рассказал на пресс-конференции проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле Казанского федерального университета Данис Нургалиев.

Он обратил внимание, что нефть в мире занимает первое место по генерации энергии. По его словам, более 85% энергии получается из ископаемого топлива.

— Сегодня примерно половина запасов нефти, которые есть в мире, из более чем полутора триллионов баррелей нефти, которые добываемые запасы, из них примерно половина — это вязкая, сверхвязкая нефть, которую тоже нужно будет добывать, используя в том числе вот эту технологию, — заявил Данис Нургалиев.

По его словам, в написании монографии по теме каталитического подземного облагораживания нефти участвовало «очень много авторов» — почти все наиболее крупные мировые специалисты, занимающиеся этой проблемой и добившиеся успехов в этом направлении.

— Проблема добычи тяжелой нефти на самом деле важна и для России, и для Мексики, и для других стран. Она как раз очень важна не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения эффективности этих технологий. Это большая задача для всего мира, — рассказал один из соавторов книги Анчита Хорхе.

Он обратил внимание, что монография по теме каталитического подземного облагораживания нефти опубликована одним из самых крупных международных издательств Wiley. В ней показана как фундаментальная составляющая, так и практическая значимость в индустрии, утверждает Анчита Хорхе.

— В этой книге нам удалось выстроить цепочку от таких фундаментальных глав, которые посвящены свойствам и структуре нефти, до глав, посвященных таким специфическим моментам. которые связаны с этой технологией — это моделирование, цифровые методы, которые позволяют понять, что и как и происходит, и дойти до технологических аспектов, то есть непосредственно как все это применяется, с использованием каких катализаторов и как эти катализаторы ведут себя именно на месторождении, — рассказал Михаил Варфоломеев

По его словам, в главах о технологической составляющей детально рассмотрены все существующие на сегодняшний день методы добычи тяжелых нефтей.

— Я считаю, эта книга должна быть настольной у студентов, потому что тема очень большая и сложная. В советское время тоже этими делами занимались, было целое министерство, государство в государстве, которое называлось Средмаш, был такой замечательный ученый, замечательный инженер, Славский Ефим Павлович, у него была команда огромная, были самые лучшие специалисты, которые занимались и катализаторами, и теми химическими элементами, которые необходимы для катализа, — рассказал гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

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Татьяна Демина