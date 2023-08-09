Александр Бастрыкин поручил содействовать жителям аварийного дома в Азнакаево в подготовке иска к застройщику

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин в ходе онлайн-приема граждан поручил оказать содействие жильцам аварийного дома в Азнакаево в подготовке гражданского иска к руководителю фирмы-застройщика на сумму, соразмерную стоимости жилья. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В ходе приема жители дома рассказали, что получили свои квартиры в рамках реализации социальных программ. Однако спустя три года проживания были выявлены существенные нарушения, допущенные на стадии строительства.

В результате экспертизы выяснилось, что застройщик нарушил установленные требования, понизив прочность железобетонных плит перекрытий в жилом доме, что привело к прогибам потолка в подвальном помещении, образованию трещин на стенах. Дом признали аварийным. Кроме того, СУ СК России по Татарстану приняло решение о выкупе жилых помещений исполнительным комитетом района за счет средств, выделенных правительством республики.

Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела к ответственности привлекли руководителя фирмы-застройщика и начальника отдела №1 Юго-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Инспекции государственного строительного надзора Татарстана.

Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому продолжать держать ситуацию с расселением людей на контроле. Решение вопросов, озвученных сегодня заявителями, поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

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Елизавета Пуншева