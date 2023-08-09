За прошедшие сутки 18 татарстанцев написали заявления о мошенничестве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в отделы полиции Татарстана поступили 18 заявлений о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.

Так, половина заявителей — девять человек — поверили, что на их имя оформлен кредит, еще трое — что с их счетов незаконно снимают деньги. Кроме того, две пенсионерки испугались за жизнь родственников, якобы попавших в ДТП, двое пожелали получить компенсацию за ранее приобретенные БАДы, еще двое предприимчивых татарстанцев решили заработать в интернете.

Напомним, в России предложили перевести отечественные банки на единый домен для защиты от фишинга. Так, борьбу с фишинговыми сайтами можно усилить за счет регистрации для них единого домена верхнего уровня, например «.банк» или «.фин». Прописка в нем будет возможна лишь при предъявлении регистратору банковской лицензии.



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Елизавета Пуншева