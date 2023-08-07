В России отечественные банки предложили перевести на единый домен для защиты от фишинга

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российские банки необходимо перевести на единый отечественный домен для защиты от фишинга, считают эксперты ВТБ.

Так, борьбу с фишинговыми сайтами можно усилить за счет регистрации для них единого домена верхнего уровня, например «.банк» или «.фин». Прописка в нем будет возможна лишь при предъявлении регистратору банковской лицензии. Текущий домен «.ru» такого обязательства не требует, чем могут воспользоваться мошенники для создания фальшивых страниц финансовых организаций.

— Разрешение на регистрацию банковских ресурсов должно выдаваться только при предъявлении лицензии кредитной организации. Создание единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций позволит в значительной мере решить вопрос фишинга — клиенты будут видеть, что сайт официальный, и понимать, что им безопасно пользоваться. Это поможет сделать еще один системный шаг для защиты средств клиентов по всей стране, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, ВТБ в 2022 году заблокировал около 27 тысяч мошеннических страниц, копирующих бренды финансовых организаций.

— Проблема финансового мошенничества с каждым годом становится все более актуальной. Масштабную совместную работу по защите клиентов проводят все участники рынка — банки, регуляторы и правоохранительные органы. В результате предпринимаемых мер с апреля мы наблюдаем тренд на сокращение числа мошеннических атак, а также снижение объема похищенных средств и числа пострадавших клиентов. С начала года банк отразил вдвое больше попыток атак злоумышленников, нам удалось спасти более 7,8 млрд рублей на счетах более 20 тыс. клиентов, — добавил Печатников.

В начале июня хакеры атаковали российские фирмы с помощью массовой фишинговой рассылки под видом документов о призыве и мобилизации. Письма приходили на корпоративные адреса сотрудников с темами: «призыв по мобилизации», «всеобщая мобилизация 2023», «сверка документов военкомат», «призывники 2023 список», а внутри письма был прикрепленный архив с документами.

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Елизавета Пуншева