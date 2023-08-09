Главу исполкома Нурлатского района Татарстана оштрафовали на 5 тысяч рублей из-за просрочки ответа жителю

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Руководителя исполкома Нурлатского района оштрафовали на 5 тысяч рублей из-за несвоевременного ответа администрации заявителю, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По закону на письменное обращение заявителя должны были ответить в течение 30 дней со дня его регистрации. Однако ответ последовал с опозданием.

В отношении руководителя исполкома возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП России (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Должность руководителя исполкома Нурлатского района с ноября 2022 года занимает Заррина Сайфутдинова. До этого она работала заместителем руководителя исполкома по экономике.

В июне прокуратура Казани выявила нарушение Комитетом внешнего благоустройства города сроков выдачи специальных разрешений на автоперевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. В адрес его руководителя внесли представление о его устранении и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Нарушения уже трудового законодательства обнаружили в Комитете физической культуры и спорта исполкома Казани: с его сотрудниками при увольнении и выходе в отпуск несвоевременно производился расчет.

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Маргарита Головатенко