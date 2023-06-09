Комитет внешнего благоустройства Казани уличили в нарушении сроков выдачи спецразрешений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Казани выявила нарушение Комитетом внешнего благоустройства города сроков выдачи специальных разрешений на автоперевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. В адрес его руководителя внесли представление о его устранении и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

На нарушение сроков выдачи документации пожаловался представитель одной из коммерческих компаний. После этого была организована проверка, в ходе которой выяснилось, что Комитет внешнего благоустройства своевременно не рассмотрел сразу три заявки, поданные 24 апреля 2023 года, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В отношении главы Комитета возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.63.1 КоАП России — нарушение требований законодательства, предусматривающих выдачу спецразрешений на движение по дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Комитет внешнего благоустройства — муниципальное казенное учреждение Казани. Это отраслевой орган исполкома города. Возглавляет его на сегодняшний день Игорь Саляхутдинов.

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Татьяна Демина