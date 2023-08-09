Президент России подписал указ об исполнении валютных госгарантий в рублях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения государственных гарантий РФ, предоставленным российским и иностранным физлицам и компаниям, зарубежным государствам и международным организациям, в иностранной валюте.

— Исполнение гарантий обязательств РФ (гаранта) по государственной гарантии РФ, предоставленной в иностранной валюте... осуществляется в валюте РФ при наличие волеизъявления бенефициара, — гласит текст указа.

Согласно документу, лицо, которому причитается выплата средств по госгарантии, может получить ее только в рублях — средства перечислят на указанный счет.

Если средства в валюте перечислить невозможно, а получатель не изъявил желания получить их в рублях, выплата все равно пройдет в российский валюте поле открытия Министерством Финансов России счета на имя получателя.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Маргарита Головатенко