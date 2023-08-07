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Экономика

ВТБ пересмотрел топ-10 российских акций

16:06, 07.08.2023

Аналитики «ВТБ Мои инвестиции» обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги «Северстали», «Татнефти» и «Алросы», говорится в пресс-релизе брокера.

Что касается «Татнефти», то акции компании могут получить поддержку на фоне дивидендных выплат и сохранения высоких цен на нефть», сообщил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Отметим, что из списка они исключили бумаги группы «Самолет», Ozon и НЛМК.

новый топстарый топ
Globaltrans
Globaltrans
«Алроса»Whoosh
Whoosh«Лукойл»
«Лукойл»ММК
ММКНЛМК
«Роснефть»Ozon
«Русагро»«Роснефть»
Сбербанк«Русагро»
«Северсталь»«Самолет»
«Татнефть»Сбербанк
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