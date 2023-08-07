ВТБ пересмотрел топ-10 российских акций
Аналитики «ВТБ Мои инвестиции» обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги «Северстали», «Татнефти» и «Алросы», говорится в пресс-релизе брокера.
Что касается «Татнефти», то акции компании могут получить поддержку на фоне дивидендных выплат и сохранения высоких цен на нефть», сообщил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
Отметим, что из списка они исключили бумаги группы «Самолет», Ozon и НЛМК.
|новый топ
|старый топ
|Globaltrans
|Globaltrans
|«Алроса»
|Whoosh
|Whoosh
|«Лукойл»
|«Лукойл»
|ММК
|ММК
|НЛМК
|«Роснефть»
|Ozon
|«Русагро»
|«Роснефть»
|Сбербанк
|«Русагро»
|«Северсталь»
|«Самолет»
|«Татнефть»
|Сбербанк
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