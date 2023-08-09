Объем наличных у россиян впервые превысил 16 трлн рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

На конец первого полугодия объем наличных рублей у россиян впервые превысил 16 трлн рублей, продемонстрировав рост на 26,3%, следует из данных Банка России, изученных «РИА Новости».



Годовой темп роста запаса наличных достиг самого высокого показателя с апреля 2021 года, указал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Основными причинами ускорения роста запаса наличных на счетах россиян он указал рост расходов федерального бюджета и финансирование дефицита бюджета за счет «печатного станка».

По словам Осадчего, рост объема наличных рублей у населения усиливает инфляционные риски, а повышение ключевой ставки приводит к росту процентных ставок по вкладам в рублях и снижает темп роста запаса наличных рублей.

В конце июля ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 8,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года.

Вместе с тем, по данным июльского опроса, за последние два года 51% россиян стали использовать наличные деньги реже, чем раньше. Еще 10% хотели бы полностью отказаться от налички в ближайшие 2 года. При этом треть респондентов продолжают активно использовать наличные. Вовсе их не используют лишь 7%.

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Маргарита Головатенко