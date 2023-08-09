Жители Татарстана считают себя наиболее финансово грамотными в стране

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Татарстана считают себя наиболее финансово грамотными — довольны знаниями и навыками в части управления капиталом, планирования бюджета и инвестирования 89% респондентов, сказано в исследовании «СберНПФ».



Финансово грамотными себя считают 70% опрошенных из Челябинской области, 66% из Свердловской области, 61% из Москвы и 58% из Нижегородской области.

Критично к себе относятся жители Волгоградской области: они респонденты сообщали о нехватке навыков эффективного распоряжения финансами — существенной (21%) или незначительной (45%). Аналогично себя оценивали опрошенные из Санкт-Петербурга — соответственно 20% и 42%, Башкирии — 15% и 47%, Краснодарского края — 13% и 45% и Воронежской области — 10% и 43%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще всего признавались в потере денег из-за отсутствия соответствующих знаний жители Саратовской области (58%), Волгоградской области (55%) и Башкирии (53%).

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Маргарита Головатенко