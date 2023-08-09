В Госдуму внесен законопроект об отмене информирования СЕ о введении военного положения и ЧП

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального конституционного закона, который отменяет необходимость уведомления генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в стране военного или чрезвычайного положений.



Сейчас в случае введения военного положения президент уведомляет генсеков Организации объединенных наций (ООН) и Совета Европы об отступлении России от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений. В случае введения ЧП подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. ООН и СЕ информируются также при прекращении действия военного или чрезвычайного положений.

Поправки в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» исключают из законов пункты про информирование генсекретаря ЕС. В законах сохраняется лишь информирование генсекретаря ООН.

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Маргарита Головатенко