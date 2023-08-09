Стоимость поездки на такси в 2023 году побила исторический рекорд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России стоимость поездки на такси побила исторический рекорд и достигла максимума за последние 10 лет — в период с 2014 по 2023 год. Это следует из данных Росстата, которые приводит РБК.

В июне стоимость поездки на такси в России достигла 32,53 рубля в расчете на 1 км пути.

Дорожать услуга стала с апреля 2021 года. Однако за последние 10 лет самый большой рост цен — на 4,03% — произошел в первой половине 2023 года (июнь к январю).

По словам пресс-секретаря такси «Максим» Павла Стенникова, с начала 2023 года стоимость поездок на такси на самом деле выросла сильнее, чем указывает Росстат. По его словам, в регионах она подорожала на четверть, а в столице — на все 40%.

Средний чек на поездку, по данным «Чек Индекс», за первое полугодие 2023 года составил 435 рублей и вырос на 4% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Участники рынка объясняют, что цены на такси растут по причине подорожания автомобилей, комплектующих и расходных материалов — конечно, на стоимости перевозок отражается и подорожание бензина.



В России осенью этого года должна появиться федеральная государственная информационная система легкового такси. Власти рассчитывают, что это позволит усилить контроль за перевозками и повысить их безопасность.



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Илина Хакимова