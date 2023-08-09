В Центробанке допустили возможность повышения ключевой ставки в России уже в сентябре

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Центробанке России допускают повышение ключевой ставки уже на следующем заседании совета директоров — то есть, в сентябре. Об этом "Известиям" заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.



— Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но <...> если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем, — сказал Заботкин.

По его словам, основная задача денежно-кредитной политики заключается в возвращении и стабилизации инфляции на целевом уровне 4% в долгосрочной перспективе. В конечном счете «реализуется тот размер повышения ставки, который потребуется для решения этой задачи».

— А исходя изо всех предпосылок, с большой долей вероятности потребуется более, чем одно лишь июльское повышение [ключевой ставки], — добавил зампред регулятора.

Заботкин также заявил, что если будет принято решение о снижении цели по инфляции до 3%, для его реализации понадобится несколько лет.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 15 сентября.

Центральный банк России 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года.

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Илина Хакимова