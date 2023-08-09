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Минобороны России: над Московской областью снова сбили два БПЛА

07:24, 09.08.2023
Минобороны России: над Московской областью снова сбили два БПЛА
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью над территорией Московской области был пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами.

Средствами ПВО уничтожены два БПЛА.

Утоняется, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале добавил, что один беспилотник удалось сбить в «районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе».

В воскресенье в Москву также пытался прорваться беспилотник, но был уничтожен силами ПВО.

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Илина Хакимова
Происшествия

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