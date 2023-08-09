Минобороны России: над Московской областью снова сбили два БПЛА

В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью над территорией Московской области был пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами.

Средствами ПВО уничтожены два БПЛА.

Утоняется, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.



Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале добавил, что один беспилотник удалось сбить в «районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе».

В воскресенье в Москву также пытался прорваться беспилотник, но был уничтожен силами ПВО.

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Илина Хакимова